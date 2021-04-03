Дворцовый мост подсветили синим цветом в поддержку людей с аутизмом

В Петербурге вечером в пятницу, 2 апреля, подсветка Дворцового моста изменилась и стала синего цвета. Синиц цвет символизирует во всем мире аутизм. Событие приурочили ко Всемирному дню информирования об аутизме. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Акция состоялась в Северной столице с целью привлечь внимание к проблеме аутизма и изменить отношение в обществе к людям, страдающим заболеванием, а также к их семьям. Впервые подобная акция состоялась в Петербурге в 2014 году и называлась «Зажги синим». С тех мор Дворцовый мост ежегодно подсвечивается синим.