Учителей Петербурга попросили установить мобильное приложение телеканала «Санкт-Петербург»

В Петербурге учителей обязали установить мобильное приложение телеканала «Санкт-Петербург». Соответствующее распоряжение дал губернатор города Александр Беглов.

Указания об обязательной установке приложения получили сотрудники школ сразу в нескольких районах города. Сообщается, что целью установки мобильного приложения является проверка его работоспособности.

«Об установке приложения нужно отчитаться. Это поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга. Затем его можно будет удалить», — такое сообщение получили педагоги.

Как сообщает вице-губернатор Александр Бельский, в администрации города отрицают обязательность поручения и связывают это с возможными перегибами руководства школ.