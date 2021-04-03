В Петербурге могут ухудшиться связи с Китаем

В Петербурге отменяется мероприятие с участием граждан Китая, а также закрылся крупный китайский ресторан. Однако это не должно повлиять на взаимоотношения России и Китая. Об этом сообщает председатель Китайского общества Чэнь Чжиган.

Стало известно, что Российско-Китайский деловой форум может не состояться. Причиной отмены стал переезд бизнес-парка из «Ленэкспо» в здание на Лиговском проспекте.

Председатель Китайского общества отмечает, что переезд может сказаться на качестве организации традиционных деловых переговоров, проходящих в дни международного экономического форума.

Кроме того, «Большой ресторан Ци» с китайской кухней закрылся после 5 лет работы. Однако владельцы уверяют, что ресторан откроют в другом месте и уменьшат размер помещения.