В Петербург может приехать Илон Маск

Третья Глобальная конференция по исследованию космоса состоится в Петербурге с 14 по 18 июня в Таврическом дворце. Конференция перенесена с 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Известно, что на конференцию пригласили 20 астронавтов, а также глава SpaceX Илон Маск. Всего в конференции примут участие 700 человек.

«К июню город должен выйти на популяционный иммунитет к коронавирусу. Кроме того, Петербург входит в программу Save Travels, что гарантирует соответствие стандартам безопасности», - отмечает вице-губернатор Владимир Княгинин.

Конференция посвящена исследованиям Марса, Луны, миссий разных стран в космическом пространстве.