Сады и парки Петербурга закрываются на просушку до 1 мая

В Петербурге началась просушка скверов, парков и садов. Процедура необходима для защиты дорожек и травы от переувлажнения из-за растаявшего снега. Чтобы избежать разрушения дорожек 2 апреля, в пятницу закрыли парк 300-летия Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

На данный момент в Петербурге закрыли на просушку более 70 парков, скверов и садов. Территории будут открыты для посетителей к 1 мая, когда в городе завершится месячник по благоустройству.

В городе уже закрыты Овсянниковский и Таврический сады, а также Екатеринский и Казанские скверы, сад Сан-Галли и сквер Галины Старовойтовой. Кроме того, на просушку закрыли Лопухинский и Никольский сады, сад дворца Юсуповых, а также Городской сад Колпино.