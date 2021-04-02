В городе готовят внести изменения в постановление правительства №64 от 11 февраля 2020 года, а также принять новый Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.
Проект с изменениями уже подписан вице-губернатором Максимом Соколовым. Однако он вступит в силу с 15 июля 2022 года. Согласно изменениям в постановлении, в городе будут действовать 459 автобусных маршрутов. Как отмечает председатель Комтранса Кирилл Поляков, популярные у петербуржцев маршруты сохранятся. При этом на маршрутах появятся современные низкополые автобусы, что позволит маломобильным гражданам легче и быстрее передвигаться на общественном транспорте.
«Все популярные у петербуржцев маршруты останутся и будут усилены. Мы уберём излишнее дублирование, сохраним все транспортные связи и даже добавим новые. Новый низкопольный подвижной состав, позволит удобно садиться в транспорт людям с ограниченными возможностями здоровья. На дорогах станет безопаснее. Больше никаких «маршрутчиков-лихачей», которые в погоне за рублем нарушают ПДД и рискуют жизнями пассажиров», - отметил Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Петербурга.
В Петербурге модернизируют маршруты общественного транспорта
© Фото: baltphoto.ru
Темы дня
- СК выяснил причину смерти 5-летнего петербуржца
- С 5 апреля по 11 июня закроют станцию метро «Петроградская»
- Цена на недвижимость в Петербурге и пригороде стали сильно дорожать
- В ФСБ Петербурга поступило сообщение о минировании трех зоопарков
- Заявление на поступление в первые классы Петербурга подали 23,5 тысячи родителей
Изменения вступят в силу с 15 июля 2022 года.
В городе готовят внести изменения в постановление правительства №64 от 11 февраля 2020 года, а также принять новый Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.
Все новости рубрики
- Сады и парки Петербурга закрываются на просушку до 1 маяВ городе уже закрыли более 70 садов, скверов и парков до завершения весеннего субботника.
- В Петербурге не удалось найти отца малышу, у которого от «ковида» погибли близкие родственникиТеперь ребенка передадут его тети, живущей в Мордовии.
- Проблемы с финансирование вынудили Алферовский университет с ПолитехомНекоторые студенты не согласны с присоединением и устраивают протестные акции.
- На Дворцовой площади прошла репетиция военного оркестра перед 9 маяРуководил тренировкой начальник военно-оркестровой службы ЗВО подполковник Павел Гернец.
- 01 апреля 2021, 10:12
- Жить за городом в петербургском комфорте - реально!Статистика показывает, что продажи загородного жилья растут. Пригород набирает популярность из-за того, что люди стали все больше уделять внимание здоровому образу жизни, выбирая экологически чистые районы со свежим воздухом в окружении деревьев, вдали от шума оживленных трасс и многоэтажек «муравейников». Альтернатива городской квартире - трехэтажный таунхаус, который можно купить по цене, сравнимой со стоимостью обычной "трешки".
- 30 марта 2021, 18:05
- В Петербурге начали продавать корюшкуЦены пока еще сильно «кусаются» и достигают 1000 рублей за килограмм.
|
следующая
- Заявление на поступление в первые классы Петербурга подали 23,5 тысячи родителей Документы для поступления можно было подать через портал Госуслуг.
- Студентки СПбГУ собрали на реставрацию склепа из фильма «Брат» 180 тыс. рублейСклеп носит название Александра Фон Бекмана.
- МВД обнаружило десятки мигрантов-нелегалов, живущих в ШушарахМигрантами оказались уроженцы Северной Азии, которые жили в промзоне.
- Беглов сообщил о продолжении благоустройства общественных пространств в городеВ этом году планируется реализовать 11 проектов по благоустройству.
- В Петербурге муниципальным властям разрешат заливать каткиПравила благоустройства будут скорректированы.
- На полигоне «Красный Бор» проходит совещание по экологическим вопросам агломерации Петербурга и областиСовещание проводит вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.
- Напавшего с ножом на водителя маршрутки мужчину задержали в соседнем поселкеПодозреваемый оказался ранее судимым гражданином 1985 года рождения.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.