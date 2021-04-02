В Петербурге модернизируют маршруты общественного транспорта

В городе готовят внести изменения в постановление правительства №64 от 11 февраля 2020 года, а также принять новый Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.



Проект с изменениями уже подписан вице-губернатором Максимом Соколовым. Однако он вступит в силу с 15 июля 2022 года. Согласно изменениям в постановлении, в городе будут действовать 459 автобусных маршрутов. Как отмечает председатель Комтранса Кирилл Поляков, популярные у петербуржцев маршруты сохранятся. При этом на маршрутах появятся современные низкополые автобусы, что позволит маломобильным гражданам легче и быстрее передвигаться на общественном транспорте.



«Все популярные у петербуржцев маршруты останутся и будут усилены. Мы уберём излишнее дублирование, сохраним все транспортные связи и даже добавим новые. Новый низкопольный подвижной состав, позволит удобно садиться в транспорт людям с ограниченными возможностями здоровья. На дорогах станет безопаснее. Больше никаких «маршрутчиков-лихачей», которые в погоне за рублем нарушают ПДД и рискуют жизнями пассажиров», - отметил Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Петербурга.