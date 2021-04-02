В Петербурге не удалось найти отца малышу, у которого от «ковида» погибли близкие родственники

В Петербурге поиски отца осиротевшего малыша остались безуспешным. Отца ребенка, у которого во время пандемии от вируса погибли все близкие родственники, так и не удалось найти. Об этом сообщают в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

Напомним, малыша зовут Кирей. Планировалось найти отца и 18 апреля решением суда назначить ему опеку. Однако потенциальный родитель не подтвердил кровное родство. Результаты генетической экспертизы оказались отрицательными.

В результате Кирея передадут его тете, которая живет в Мордовии.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о спасении новорожденного малыша, которого выносила женщина, позже погибшая от коронавируса.