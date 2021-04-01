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Проблемы с финансирование вынудили Алферовский университет с Политехом

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© Фото: spbau.ru/

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Некоторые студенты не согласны с присоединением и устраивают протестные акции.

В Петербурге Алферовский университет объединится с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Причиной объединения руководство вуза называет финансовые трудности.

Решение об объединении приняли члены ученого совета Алферовского университета, руководствуясь тем, что для развития вуза необходимо финансирование. При этом отмечается, что в системе обучения изменений не предвидится. Однако некоторые студенты не довольны переменами и протестуют в социальных сетях.

«Не успел минуть второй год со дня кончины Жореса Ивановича, как происходит это. Да, нас ставят в известность, что мы сливаемся с Политехом», - прокомментировал ситуацию студент 1-го курса.

 

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