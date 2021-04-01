На Дворцовой площади прошла репетиция военного оркестра перед 9 мая

В пресс-службе ЗВО сообщили, что в Санкт-Петербурге, в четверг, 1 апреля, на Дворцовой площади прошла первая репетиция военного оркестра перед предстоящим парадом Победы 9 мая. Руководителем тренировки военных музыкантов был начальник военно-оркестровой службы ЗВО подполковник Павел Гернец.

«Личный состав сводного военного оркестра отработал созвучие, мелодичность и гармоничность исполнения различных военных маршей, строевые приёмы при передвижении на площади и на месте», — сообщили в пресс-службе.

В тренировке принимали участие музыкальные коллективы военных вузов, воинских частей ЗВО и других силовых ведомств, которые находятся в Северной столице и Ленинградской области. Военный оркестр будет тренироваться на протяжении всего месяца.