Заявление на поступление в первые классы Петербурга подали 23,5 тысячи родителей

В Санкт-Петербурге, с четверга, с 1 апреля начался прием заявок на поступление детей в первые классы. Уже к 13 часам число заявлений превысило 23 тысячи штук. Об этом сообщается комитет по образованию Петербурга.

Начиная с 00:00 часов 1 апреля родители уже могли подать заявления на поступление ребенка в первый класс онлайн через портал Госуслуг. В 9:30 в городе открылись МФЦ, через которые петербуржцы могли подать документы лично.

К 13:00 жители Петербурга подали 23 507 заявлений. Из них 19 347 штук подали онлайн, а остальные оформили в МФЦ. Также 42 родителя очень поторопились и подали документы онлайн до полуночи. В итоге, теперь им нужно будет ждать официального отказа, и только потом подавать новое заявление.