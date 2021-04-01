Беглов сообщил о продолжении благоустройства общественных пространств в городе

В 2021 году в Санкт-Петербурге планируется реализовать 11 проектов по благоустройству общественных пространств города.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что одно из главных направлений развития Петербурга — комфортный город. Также он отметил, что в последние годы в регионе появилось большое количество парков и благоустроенных территорий. В 2021 году облагораживание города продолжится.

Власти планируют заняться благоустройством территории, которая прилегает к пляжам Среднего и Нижнего Суздальских озер. На этом месте появятся детская и спортивная площадки, игровая зона, а также пешеходные дорожки и новое освещение. Набережную реки Охты также не оставят без внимания. Ее будут облагораживать от проспекта Косыгина до улицы Передовиков.