В Петербурге муниципальным властям разрешат заливать катки

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал инициативу, которую выдвинул депутат ЗакСа Денис Четырбок – правила благоустройства будут изменены, муниципалам разрешат заливать лед в хоккейных коробках.

Четырбок в своем аккаунте в Instagram отметил, что в настоящее время муниципальные власти не имеют такой возможности. Перечень мероприятий, на которые могут быть выделены бюджетные средства, не включает заливку льда. Депутат отметил, что хоккейная коробка является одним из видов спортивных площадок, а органы местного самоуправления обладают полномочиями по их содержанию.

Беглов поддержал предложение Четырбока и поручил подготовить соответствующий проект постановления.