Андрей Бокарев предложил перенести Большой порт Петербурга в Усть-Лугу

Совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил редеволопмент Большого порта. Стоимость проекта составляет 440 млрд рублей.

Все портовые мощности предлагают перенести в Усть-Лугу, а на освободившейся территории построить 4,8 млн кв. м жилья, коммерческих помещений, а также объектов социальной инфраструктуры и культуры.

Письмо с предложением о редевелопменте Большого порта была направлено Бокаревым президенту Владимиру Путину 16 марта. Письмо содержит поручение Путина премьеру Михаилу Мишустину, в котором президент говорит о работе с заинтересованными министерствами и субъектами Федерации.