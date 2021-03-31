За прошедший год в Петербурге сократилось количество безработных

В Петербурге наблюдается тенденция к спаду количества безработных. По сравнению с данными за 2020 год, когда в марте насчитывалось 108 безработных петербуржцев, 31 марта 2021 года количество уменьшилось более, чем в два раза и достигло 49,8 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Поэтапное снятие ограничений ведет к восстановлению экономики города. В обычный режим работы вернулись многие предприятия и организации. Существенную поддержку бизнесу и горожанам оказали пакеты мер поддержки, которые город принял в период пандемии», – сказал Александр Беглов.