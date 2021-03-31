За 2020 год в Петербурге зафиксировано две попытки продажи детей на Avito

В 2020 году на Avito было размещено 2 объявления о продаже детей. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Митянина 31 марта.

Первое объявление было обнаружено в мае. Продавец сообщал, что ребенок часто шантажировал мать и устраивал истерики, однако публикация о продаже заставила его «притихнуть». Второе объявление разместили в сентябре в разделе «Животные». Цена, за которую продавали ребенка, составила 900 млн рублей.

В обеих случаях взрослые размещали объявления о продаже детей в «воспитательных целях». Анна Митянина потребовала от администрации сервиса объявления удалить данные предложения.