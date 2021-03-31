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Петербургскому парку Малиновка снова не присвоили статус сквера

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© Фото: pixabay.com

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Включить парк в перечень ЗНОП предлагал депутат Борис Вишневский.

На заседании в среду, 31 марта, депутаты ЗакСа отклонили предложение включить парк Малиновка в перечень зеленых насаждений. Данная инициатива принадлежала депутату Борису Вишневскому.

Включение парка в перечень ЗНОП послужило бы его законодательной защитой от возможной застройки. На возвращении парку статуса сквера настаивали местные жители, которые выступают против строительства храма на территории Малиновки. Однако, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отклонил инициативу, отметив, что храм построят в любом случае. За правку отдали голос 12 депутатов, однако этого оказалось мало, чтобы принять решение в пользу присвоения Малиновки статуса ЗНОП.

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