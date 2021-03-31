Число суицидов несовершеннолетних в Петербурге за 2020 год выросло в 5 раз

Как сообщает региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина количество суицидов детей в Петербурге в 2020 году выросло до 16. Об этом Митянина рассказала в своём докладе в Законодательном собрании 31 марта.

Митянина отметила, что в 2019 году было зафиксировано 3 суицида несовершеннолетних. Одним из возможных способов борьбы с суицидальными настроениями среди несовершеннолетних, по ее мнению, является запрет негативного контента в социальных сетях. Митянина отметила, что один из подростков, совершивших суицид, был поклонником аниме «Тетрадь смерти», которое было недавно запрещено.

Однако основной причиной самоубийств, считает Митянина, являются сложности в отношениях с членами семьи или ровестниками.