В Петербурге упразднили Уставной суд из-за поправок в Конституцию

В среду, 31 марта, в Санкт-Петербурге приняли закон об упразднении Уставного суда Петербурга. Законопроект приняли в третьем чтении. Он прекращает свою работу 1 июля 2021 года. Упразднение суда связано с принятыми в июле 2020 года поправками в Конституцию РФ.

В главном нормативно-правовом акте страны конституционные суды субъектов в перечне судов отсутствуют.

Недавно суд объявил решение по последнему делу, что Уставу города не соответствует ограничение на получение помощи для бездомных. Для того, чтобы получить соцподдержку, необходимо встать на специальный учет. Однако документально это подтвердить могут те, кто живет или жил в Северной столице или Ленинградской области.