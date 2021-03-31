Депутаты ЗакСа выступили против застройки участка в Петроградском районе

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отправили запрос губернатору Северной столицы Александру Беглову с просьбой о том, чтобы он вмешался в ситуацию по застройке участка в Петроградском районе. Чиновники обратили внимание на то, что застраиваемая элитная земля принадлежит городу, но ее продали за бесценок частнику. С данным обращением выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Кроме того, парламентарии напомнили главе города, что в 2007 году на Левашовском проспекте передали в аренду на инвестиционных условиях ЗАО «Дом мод плюс». В результате чего, инвестором значилось ООО «Тайм». В том же году на этом месте планировалось построить административно-торговый центр, но местные жители отстояли эту территорию.