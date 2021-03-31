В Петербурге задержали 60-летнего мужчину, разрушавшего фигуры ангелов на кладбище

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который разрушал фигуры ангелов на одном из старинных кладбищ Петербурга. Об этом рассказали в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Также сотрудники сообщили, что преступник уже несколько лет совершал разбойный действия на кладбище, повреждая фигуры ангелов.

Задержанным оказался 60-летний житель Северной столицы.

По данным правоохранительных органов, пожилой человек уродовал лица ангелам, а также отламывал им крылья и оставлял на памятниках надписи с нецензурными словами. Также стоит отметить, что женщине приходилось несколько раз чинить фигуру ангела стоимостью 1 млн рублей на могиле своего покойного сына.