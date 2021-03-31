Проректора Военмеха отправили под стражу за хищение почти 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге арестовали проректора по экономике балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова. Виталий Игнатенко был задержан и арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Он похитил более 96 млн рублей. Кроме того, арестованным и взятым под стражу оказался и его помощник.

Задержанных подозревают в статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия». Исходя из рассмотренного дела, проректора обвиняют в сговоре с его помощником для того, чтобы «приукрасить действительное положение дел при исполнении контракта» на монтажные работы.

Согласно версии следствия, в главном учебном корпусе университета работы не были выполнены, но Игнатенко и его помощник все-таки подписали акты работ. После чего подрядчик получил 96 млн рублей.