Цены на корюшку в Петербурге достигли 1600 рублей за килограмм

В Санкт-Петербурге на магазинных прилавках начала появляться корюшка. Рыбу можно купить уже сейчас, но в некоторых местах цена рыбы за килограмм доходит до 1200-1600 рублей. Объявления о продаже морепродуктов уже начали появляться в социальных сетях и приложениях по продаже товаров, где можно купить рыбу по более низкой цене.

Сезон корюшки в Северной столице начинается в середине марта. В прошлом году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, люди стояли в очередях, чтобы купить рыбу.

Корюшка является символом города на Неве, которая неразрывно связана с его историей. После основания Петербурга рыба была большой радостью для растущего населения региона.