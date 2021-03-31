Движение «Весна» в Петербурге организовали шествие против блокировки Twitter

В Санкт-Петербурге, вечером, во вторник, 30 марта, члены городского отделения движения «Весна» провели уличную акцию против блокировки Twitter на территории России. В результате, активисты организовали факельное шествие в черной одежде. Также участники движения использовали флаги с измененной символикой Роскомнадзора.

«Мы провели настоящее тоталитарное шествие: группа в балаклавах и в мантиях несла флаги и факелы. Мы показываем, к чему придёт наша страна, если позволить государству цензурировать интернет», — заявили активисты. Также они добавили, что все хотят жить в свободной стране, а не Советском Союзе или Северной Корее.

В итоге, участников шествия задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в 52-й отдел полиции.