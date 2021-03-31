Сироте из Приморского района помогут с поступлением в школу

Комитет по образованию Санкт-Петербурга окажет помощь 10-летней сироте в поступлении в инженерно-техническую школу №777, которая находится В Приморском районе на Лыжном переулке.

Ранее ребенка не брали в учреждение из-за «нехватки мест». К своим годам девочка потеряла маму и папу, а сейчас живет вместе со своей тетей, около той школы, в которую она хочет поступить.

После отказа в зачислении, ей предложили пойти в 600-ю школу, которая находится в километре от места жительств. Однако ребенок не сможет пройти пешком такое расстояние самостоятельно. В результате, в пресс-службе Комитета по образованию сообщили, что ведомство поможет сироте с поступлением в желаемую школу.