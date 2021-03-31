Жителям Приморского района восстановили электричество

У жителей Приморского района в Санкт-Петербурге после нарушений с электричеством, снова есть свет. Пресс-центр ПАО «Россети Ленэнерго» сообщил, что электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме по стандартной схеме.

Причиной отключения электричества специалисты называют технологическое нарушение в сетях. В связи с этим часть района окутала тьма. Под отключение электроснабжения попали дома находящиеся на улицах Савушкина, Яхтенная и Ильюшина, а также на проспекте Авиаконструкторов.

С проблемой жители Приморского района обратились 30 марта в 22:20. Буквально через полчаса электричество уже было восстановлено.