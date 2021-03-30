В ТК «ОКА» появится новое отделение МФЦ

В Петербурге откроется новое отделение МФЦ. Офис расположится в Колпино на Тверской улице в стенах торгового комплекса «ОКА». Отделение многофункционального центра расположилось на третьем этаже и начнет свою работу с 1 апреля 20021 года. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи города.

Примечательно, что отделение достроено раньше установленного срока. Комитет отмечает, что это удалось, благодаря эффективному сотрудничеству городского правительства и бизнеса.

Центр рассчитан на 369 государственных услуг в 15 приемных окнах. Первыми посетителями станут родители будущих первоклассников, которые смогут подать заявление на зачисление детей в школы в рамках 2021/2022 учебного года.