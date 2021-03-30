Администрация Петербурга обещала сироте помочь поступить в «элитную» школу, которая отказывается от новой ученицы

В Петербурге откликнулись на помощь девочке, оказавшейся без родителей. Опекунша 10-летней девочки пожаловалась ранее на отказ школы №777 принять ребенка. Помощь в поступлении обещали оказать в Комитете по образованию Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитете.

«Будет оказано содействие в зачислении девочки», — отметили в КомОбре.

Напомним, девочка осталась без родителей и ее удочерила тетя. Дополнительная сложность в том, что девочка жила ранее в другом городе и плохо знает Петербург. Школа №777 отказалась принимать девочку из-за нехватки мест, а другая школа в районе находится в полутора километрах ходьбы и путь лежит через железную дорогу.