В Петербурге планируют контролировать сроки отключения горячей воды летом

На заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона в Петербурге вице-губернатор города Сергей Дрегваль обсудил проблему длительного отключения горячей воды. Чиновник отметил, что срок отключения не может превышать две недели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заседание состоялось в Петербурге 30 марта, во вторник. В ходе него было принято решение установить максимальный срок, на который теплоснабжающие организации смогут оставлять горожан без горячей воды – две недели. Кроме того, ресурсоснабжающие организации отчитались о промежуточных итогах отопительного сезона.

Согласно отчетам ведомства, количество аварийных ситуаций на сетях "Петербургтеплоэнерго" остается минимальным благодаря качественной подготовке труб в межотопительный период.