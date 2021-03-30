Петербурженку объявили в международный розыск за сотрудничество с террористами

В Петербурге женщину объявили в федеральный розыск за участие в деятельности террористической организации. В отношении россиянки также возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России.

Известно, что женщину зовут Динара Скородумова. У нее есть высшее образование, она владеет несколькими иностранными языками в совершенстве, а также стажировалась за границей. После окончания университета женщина вышла замуж за дагестанца и родила от него дочь.

По версии следствия Динара, находившись под влиянием мужа, начала исповедовать радикальные формы ислама, а затем переехала всей семьей в Турцию. После того, как ее муж отправился в Сирию и погиб там, Динара Скородумова отправилась жить в САР.

Там женщина родила ребенка от одного из террористов ИГИЛ, запрещенной в России организации.