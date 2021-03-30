В Приморском районе сироту не берут в «элитную» школу

В Петербурге 10-летняя девочка осталась без родителей. В связи с этим ребенку нужно сменить школу, чтобы она могла самостоятельно добираться на занятия. Однако ближайшая школа отказывается принимать ее. Речь идет о школе №777 в Приморском районе города.

На ситуацию пожаловалась опекунша девочки. Она сообщает, что «элитная» школа отказалась принимать ребенка, так как у них нет мест. У ребенка по близости есть только один запасной вариант – это школа №600. Однако она располагается далеко – путь длинной в 1,5 км, лежащий через железную дорогу.

Кроме того, 10-летняя осиротевшая девочка плохо ориентируется в Петербурге, так как ее семья недавно переехала в город.