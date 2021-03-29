На Рубинштейна нашли 28 баров-нарушителей

В Петербурге состоялось заседание Невской ратуши по поводу баров, незаконно работающих на улице Рубинштейна. В ходе заседания было принято решение о привлечении владельцев таких баров к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Председатель комитета Александр Ситов сообщил о 28 выявленных барах на улице Рубинштейна, которые нарушают закон и работают без лицензии. По его словам, административная ответственность доказала свою неэффективность. Теперь владельцам грозит уголовная.

«По результатам сегодняшнего совещания мы планируем создать «дорожную карту», чтобы понимать куда нам двигаться в данный момент, потому что хоть у органов исполнительной власти есть полномочия, связанные с административными наказаниями, но они совершенно не пугают владельцев незаконных ресторанов и баров», — отмечают в комитете.