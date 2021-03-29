После забастовки водителей компания «Петрович» подняла зарплату сотрудникам

В Петербурге прекратилась забастовка водителей компании «Петрович». Руководство компании пошло навстречу сотрудникам. В результате рабочие приступили к своим обязанностям. Об этом сообщает пресс-служба Торгового дома «Петрович».

«Основное требование инициальной группу водителей было увеличить тарифную ставку. Речь идёт об услуге "доставка". Руководство компании пошло навстречу, и ставка будет поднята со 2 апреля, сейчас все водители вышли на рейсы после утреннего инцидента», - отмечает руководство.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о забастовке, начавшейся утром 29 марта. Ее организовали недовольные зарплатой водители компании «Петрович».