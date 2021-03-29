Весенний общегородской субботник состоится в Петербурге 24 апреля

В Петербурге состоится весенний общегородской субботник. Событие намечено на 24 апреля. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Как известно, мероприятие пройдет с учетом всех действующих в городе противоэпидемиологических ограничений. Кроме того, Бондаренко уточнил, что в субботнике примут участие также все городские дорожные, коммунальные и садово-парковые службы.

В ходе общегородского субботника планируют помыть фасады зданий, дороги и тротуары, а также привести в порядок скамейки, урны и контейнерные площадки во дворах Петербурга. К майским праздникам город украсят цветами.