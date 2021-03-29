Сотрудники «Петровича» устроили забастовку ев Таллинском шоссе

В Петербурге водители строительного ТД «Петрович» устроили забастовку. Граждане собрались утром, 29 марта, на Таллинском шоссе, где расположен один из строительных центров компании. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонакте».

О забастовке сообщили работники в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как стало известно, водители вынесли требования по пересмотру условий оплаты труда. В частности, они тербуют повысить ставку за услуги по доставке.

В пресс-службе компании уже прокомментировали забастовку, сообщив о планах по выполнению условий трудящихся.