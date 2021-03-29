В Купчино местные жители встали на защиту сквера от вырубки и застройки

В Петербурге жители Фрунзенского района собрались в защиту сквера от застройки и вырубки. Местные жители Купчино собрались на пересечении улиц Олеко Дундича и Купчинской 28 марта, в воскресенье. Об этом сообщает движение «Молодой Петербург».

Ранее сквер входил в список ЗНОП, однако для строительства многоэтажного здания объект вывели из этого состава. На данный момент горожане собирают подписи в поддержку сквера.

Работы по вырубке кустарников уже начались, администрация Фрунзенского района пока не комментировала ситуацию. Однако на прошлой акции администрация района поддержала местных жителей.