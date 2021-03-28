Памятник конке у «Василеостровской» продали за 11 тысяч рублей

В Петербурге продали памятник конке, расположенный у станции метро «Василеостровская». Скульптуру и трамвайный вагон продали на торгах местной жительнице Екатерине Шабалиной. Стоимость покупки составила 11 тысяч рублей.

Напомним, памятник уже долгое время заброшен. Ограждающая решетка сломана вандалами, в вагоне разбросан мусор, а на самом вагоне появились граффити. Ранее монумент принадлежал компании ООО «Глиссада», которая была признана банкротом в 2019 году. В связи с этим на торги выставили единственный актив компании, оценив его стоимость в 10 тысяч рублей.