Петербуржцы оказались недовольны вечеринкой у Казанского собора

В Санкт-Петербурге, утром, в воскресенье, 28 марта, появились кадры с места вечеринки, которая проходила около Казанского собора минувшей ночью.

Многие жители Северной столицы уверяли, что танцы — это хорошо, но нужно это делать не около храма. Большинство молодых людей собралось около Казанского собора, что привело остальных горожан в изумление, от того, что молодежь выбрала такое место для мероприятия.

На некоторых кадрах с места развлечения видно, что многие приезжали на личном транспорте, оставляли его около собора и шли танцевать. Многие пользователи в соцсетях были очень удивлены от того, что тусовку на разогнали.