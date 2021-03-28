Спрос на аренду складских помещений в Петербурге вырос на 70%

В Санкт-Петербурге спрос на аренду складских помещений в 2020 году вырос на 70%.

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank, которая специализируется на недвижимости, проанализировали ситуацию со складскими помещениями в городе и выяснили, что сейчас в Петербурге их осталось всего 2%.

В 2020 году в Северной столице было сдано около 312 тыс. квадратных метров складской недвижимости классов А и В. Эти показатели во много раз превышают данные на 2019 год. Специалисты компании отметили, что такое произошло из-за прихода крупных арендаторов федерального масштаба.

В 2020 году в России находилось более 30 млн «квадратов» складской недвижимости, из которыз 14% находилось в городе на Неве.