В Петербурге задержали тыловика военно-морской базы по подозрению в хищении топлива

В Санкт-Петербурге, удалось раскрыть дело о хищении топлива с кораблей военно-морской базы. Сотрудниками правоохранительных органов, в субботу, 27 марта, был задержан тыловик ВМБ, который был организатором преступной схемы по выкачиванию дизельного топлива с кораблей Военно-морского флота.

Чуть раньше, 22 марта, работники Ленинградской ВМБ сливали солярку из танкера «Сосьва» в бензовоз, у которого отсутствовали опознавательные знаки. До этого три бензовоза загрузили военным топливом на складе горючих и смазочных материалов в Ломоносове.

По данному факту СК России возбудил уголовное дело по статье о растрате особо крупном размере.