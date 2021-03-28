Актер Дмитрий Кочкин сдал в качестве анализов на освидетельствование воду из унитаза

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов остановили один из каршерингов, за рулем которого находился актер Дмитрий Кочкин. Предполагалось, что артист вел машину в нетрезвом виде. Он известен своими ролями в фильмах «Сталинград» и «Довлатов.

Ситуация произошла в субботу, вечером, 27 марта, около дома №49 по проспекту Непокоренных. Примерно в 22:30 полицейские остановили каршеринговый автомобиль Renault, предполагая, что за рулем находится нетрезвый водитель. В итоге, сотрудники предложили пройти ему медицинское освидетельствование. Однако в качестве анализов актер зачерпнул воду из унитаза.

Этот поступок стражи порядка оценили как отказ от прохождения освидетельствования. И теперь актеру грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет.