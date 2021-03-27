Квартиру Довлатова на Рубинштейна хотят продать за 200 млн рублей

В сети появилось объявление о том, что коммунальную квартиру писателя Сергея Довлатова, которая находится на улице Рубинштейна, 23, хотят продать за 200 миллионов рублей.

На данный момент в этой квартире живет несколько семей, которые являются собственниками этой жилплощади. Другие комнаты сдаются в аренду приезжим. Продать квартиру хотят уже давно, однако договориться о сделке пока не получается.

Одна из жительниц этой квартиры проводит экскурсии по помещениям за 100 рублей с человека. Также в доме бывают потенциальные покупатели и агенты.

«Квартиру давно хотят продать, и всё что-то не получается. У нас коммуналка, надо связываться со всеми соседями. Хотя один раз вроде как и договорились, и все равно не вышло», — заявила одна из жительниц.