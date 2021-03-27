Беглов сообщил о строительстве новых школ и детсадов в Приморском районе

В субботу, 27 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посещал объекты социальной инфраструктуры Приморского района. Ранее здесь по поручению главы города были ускорены строительные работы по трем долгостроям, которые закончились уже в декабре прошлого года: ЖК «Золотая гавань», а также два детских сада на Суздальском шоссе в ЖК «Новоорловский».

При посещении стройки губернатор Северной столицы отметил хорошее качество строительства зданий. В связи с пандемией коронавирусной инфекции возникли проблемы с поставками материалов. Теперь ситуация разрешилась.

Глава города отметил, что до конца текущего года, в общей сложности, будет построено семь детских садов на 1100 мест.