Уже третий адвокат Ефремова может лишиться своего статуса

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга вынесла решение о признании бывшего адвоката Михаила Ефремова Андрея Алешкина нарушителем профессиональной этики. У актера это уже третий защитник по его делу, в отношении которого возбудили дисциплинарное дело.

Алешкин может лишиться своего адвокатского статуса, как и прошлые его «соратники» — Александр Добровинский и Эльман Пашаев, в том случае, если совет согласится с выводами квалификационной комиссии.

Исходя из кодекса профессиональной этики адвокатов, замечание, предупреждение и прекращение статуса защитника относятся к ерам дисциплинарной ответственности. В случае потери статуса адвоката, совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет. После окончания срока нарушитель допускается к сдаче специального экзамена для получения статуса адвоката.