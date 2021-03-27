Во время акции «Час земли» в Петербурге отключат подсветку большинства зданий

В субботу, 27 марта, в Санкт-Петербурге пройдет ежегодная экологическая акция «Час Земли» под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). В этот день, в 20:30 по московскому времени более, чем 40 зданий и мостов центра города отключат свою подсветку.

В числе этих зданий Эрмитаж, Кунсткамера, Государственный институт культуры, Главный штаб и Меньшиковский дворец, а среди мостов — Дворцовый, Троицкий, Благовещенский, а также Биржевой.

Кроме того, на Новоизмайловском проспекте в Доме молодежи с 18 до 20 часов организаторы пространства «Легко» будут проводить показ документального фильма «Пластиковый океан». После на площади около здания проведут световое шоу.