В Санкт-Петербурге за школой приморского района №777 будет закреплено 14 домов

В Санкт-Петербурге Инженерно-технологическая школа №777, которая расположена в Приморском районе города, получит в своё распоряжение 14 жилых домов на территории микрорайона.

Как информирует пресс-служба городского Комитета по образованию Петербурга, обращение о необходимости внесения изменений было направлено главе районной администрации.

Подать документы на прием в первый класс можно с первого апреля. Заявления от региональных и федеральных льготных категорий граждан, дети которых имеют преимущественное право при поступлении в первый класс, и от родителей, дети которых живут на территории микрорайона, будут приниматься с заявками с первого по 30 июня.

Полный список домов, которые будут закрепляться за школой №777, можно узнать на сайте Комитета по образованию Санкт-Петербурга.