В Санкт-Петербурге на башне городской думы остановились часы

В Санкт-Петербурге часы на башне Городской думы остановились на 2:03. Часы были замечены неработающими в самом центре Санкт-Петербурга. Местные жители заметили вчера, 26 марта, в пятницу,.

В городской администрации Центрального района рассказали, что часами занимается Смольный, однако в Петербургском Комитете имущественных отношений ответили, что если помещение не находится в аренде, то за него отвечает район либо арендатор.

Башня итальянца Джакомо Феррари окончательно приобрела свой нынешний облик в 1830-х годах. Механизм часов не раз ломался, в 2007 году его даже пришлось остановить.