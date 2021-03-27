Бывший-замглавы ГУ МВД по СЗФО взыскал компенсацию за нарушения в СИЗО

В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд частично удовлетворил требования по иску экс-замглавы ГУ МВД по СЗФО Александра Монастыршина, который был о нарушениях содержания под стражей. Об этом проинформировали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Истец сообщил, что находился в перенаселённых камерах, поэтому спал на полу от трёх до четырёх недель. Также принцип раздельного содержания был тоже нарушен с подозреваемыми по общеуголовным статьям. Более того, по словам истца, во время конвоирования отсутствовала возможность сходить в уборную. За это Монастыршин потребовал компенсацию в денежно эквиваленте в размере двух миллионов рублей.

"Суд признал незаконными часть действий СИЗО, выразившихся в нарушениях условий содержания под стражей Монастыршина. Признал незаконными действия ГУ МВД России по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выразившиеся в ненадлежащих условиях перевозок Монастыршина автомобильным транспортом", - сообщили в пресс-службе.

По решению суда, которое было вынесено в пользу Монастыршина с ФСИН взыскано 300 тысяч рублей, ещё 100 тысяч рублей взыскали с МВД.