Профсоюз Петербурга подал иск в суд, направленный к Беглову

В городской суд Северной столицы поступило административное исковое заявление от профессионального союза «Отечество». Иск направлен к губернатору Петербурга Александру Беглову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении содержится просьба признать недействующим постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 в части пункта 2-20 и пункта 2-5.3. Однако известно, что на данный момент городской суд Петербурга еще не принял к производству иск.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о прогнозах администрации Петербурга насчет сроков возникновения новой вспышки заболеваемости коронавирусом.