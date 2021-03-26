В Петербурге определились с правилами склонения Мурино, Кудрово и Колпино

Петербуржец получил ответ на волнующий многих горожан вопрос о склонении названий населенных пунктов. В частности, он получил ответы, касающиеся Мурино, Кудрово, Колпино и Купчино. Об этом сообщает социальная сеть «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Ответ житель Петербурга получил от Института русского языка РАН. Согласно ответу, допустимы оба варианта склонения: и с окончанием о, и с окончанием е.

«Тенденция к несклоняемости… первоначально возникла в профессиональной речи географов и военных и поддерживается за счёт употребления в речи и текстах СМИ несклоняемых заимствованных топонимов на -о (например, Рио-де-Жанейро, Сорренто, Толедо)", — ответили лингвисты.