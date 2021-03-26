В школах Петербурга появятся классы предпрофессиональной подготовки

В Петербурге появятся классы предпрофессиональной подготовки. Проект планируют реализовать в рамках концепции «Проф-Старт», на которую администрация города выделит более 1 млрд рублей в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В рамках проекта планируют создать 200 классов. При этом их будут создавать на конкурсной основе. Профессии будут представлены в четырех кластерах. Известно, что среди них появятся специальности в медиа сфере и сфере культуры. Кроме того, будет возможность изучить особенности IT-отрасли.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о запланированной реконструкции школ Центрального района.